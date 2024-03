Das Wetter: Sonne, Wolken und Wind bei 13 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt mit lebhaftem Wind. Für die westlichen und zentralen Alpen gilt eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Höchstwerte zwischen 13 und 23 Grad. Kommende Nacht im Westen und Norden etwas Regen. Tiefstwerte um 7 Grad. Auch morgen Sonne und Wolken bei 17 bis 21 Grad. Von Ostermontag an wechselhaft mit Schauern, am Dienstag im Süden freundlicher. Nicht mehr so warm, höchstens 9 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 12:00 Uhr