Das Wetter: Sonne, Wolken und vereinzelt Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer und Gewitter, teilweise recht windig. Höchstwerte 24 bis 29 Grad. In der Nacht trocken, Tiefstwerte 18 bis 11 Grad. Morgen viel Sonne bei 28 bis 34 Grad. Am Sonntag bewölkt mit schauerartigen Regenfällen und kräftigen Gewittern. Am Montag weitere Schauer oder Gewitter. Höchstwerte ab Sonntag 18 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 15:00 Uhr