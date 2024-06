Das Wetter: Sonne, Wolken und vereinzelt Schauer oder Gewitter.

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, vereinzelt auch Schauer und Gewitter. Höchstwerte 24 bis 29 Grad. In der Nacht vielerorts klar, Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen viel Sonne und bis 34 Grad, am Sonntag im Südosten erst noch sonnig, sonst bewölkt mit schauerartigen Regenfällen und kräftigen Gewittern. Am Montag überwiegend bewölkt mit Schauern oder Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 12:00 Uhr