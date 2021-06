Das Wetter: Sonne, Wolken und später Gewitter

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils länger sonnig, teils bewölkt. Später bayernweit örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. In der Nacht anfangs im Süden örtlich noch Gewitter. Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen freundlich, in Ober- und Niederbayern Gewitter möglich. Am Samstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, örtlich Schauer, bei ähnlichen Temperaturen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.06.2021 09:45 Uhr