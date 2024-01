Das Wetter: Sonne, Wolken und Schnee, dabei recht kalt

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und windig, im Norden später zunehmend sonnig. An den Alpen und in Niederbayern fällt noch vereinzelt Schnee. Höchstwerte minus 8 bis minus 1 Grad. In der Nacht klart es fast überall auf. Tiefstwerte um minus 9 Grad. Morgen und auch in den nächsten Tagen oft sonnig, nur an den Alpen zeitweise bewölkt. Höchstwerte am Tag zwischen minus 5 und plus 3 Grad. Tiefstwerte unter dem Gefrierpunkt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2024 09:15 Uhr