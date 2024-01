Das Wetter: Sonne, Wolken und Schnee, dabei recht kalt

Das Wetter in Bayern: Im Norden Wolken und Sonne im Wechsel, im Süden meist bewölkt, wenig Sonne, an den Alpen etwas Schnee möglich. Viel Wind. Höchstwerte -7 bis -1 Grad. In der Nacht meist sternenklar, Tiefstwerte um -9 Grad. Bis Donnerstag oft sonnig und sehr windig, nur an den Alpen einige Wolkenfelder. Tagsüber maximal minus 5 bis plus 4, nachts minus 5 bis minus 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 06:00 Uhr