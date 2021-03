Das Wetter: Sonne, Wolken und Schnee bei maximal 2 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.03.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Vereinzelt Schnee- oder Schneeregenschauer. Höchstwerte 2 bis 6 Grad. In der Nacht ähnlich bei Tiefstwerten um -2 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor Schneefall und Schneeverwehungen in den Alpen. Die Aussichten: Teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Schnee. Tageshöchstwerte -2 bis +7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2021 10:00 Uhr