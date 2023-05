Meldungsarchiv - 02.05.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: An den Alpen oft bewölkt und zeitweise Regen. Sonst Wechsel zwischen Sonne und Wolken, zwischendurch teils gewittrige Schauer. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. Morgen freundlicher mit nur wenigen Wolken. Am Donnerstag Sonne von früh bis spät. Am Freitag wechselhafter. Höchstwerte morgen 12 bis 20, in den folgenden Tagen 18 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2023 09:45 Uhr