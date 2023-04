Meldungsarchiv - 24.04.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern. Zwischendurch auch freundliche Abschnitte. Sehr lebhafter Wind. Höchstwerte 10 bis 15 Grad, in der Nacht Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen trüb und verbreitet Regen. Mittwoch und Donnerstag nur noch in Alpennähe ab und zu Schauer. Am Donnerstag auch länger sonnig. Höchstwerte 7 bis 12, am Donnerstag 13 bis 16 Grad.

