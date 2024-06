Das Wetter: Sonne, Wolken und Schauer bei 23 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils wolkig, teils sonnig, einzelne Schauer, auch kräftige Gewitter mit lokal heftigem Starkregen. Höchstwerte 23 bis 30 Grad, in der Nacht 18 bis 13 Grad. Morgne und übermorgen bleibt es unbeständig und schwül-warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 16:00 Uhr