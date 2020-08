Das Wetter: Sonne, Wolken und Schauer bei 20 bis 26 Grad

Massenproteste in Belarus gegen Lukaschenko

Minsk: In Belarus haben auch heute wieder zahlreiche Menschen gegen Präsident Lukaschenko und seine Wiederwahl vor einer Woche protestiert. In mehreren Fabriken legten tausende Beschäftigte die Arbeit nieder und riefen Lukaschenko zum Rücktritt auf. Zahlreiche Demonstranten versammelten sich vor dem Sitz des staatlichen Fernsehens in Minsk. Lukaschenko, der in der Hauptstadt ein Traktorenwerk besuchte, wurde bei einer Rede ausbebuht. Er erklärte später, er sei zu einer Verfassungsänderung bereit, werde aber sein Amt behalten. Die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja sagte in ihrem Exil, sie wolle die Führung des Landes übernehmen. Die Europäische Union hat inzwischen für Mittwoch einen Sondergipfel zur Lage in Belarus angesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 16:00 Uhr