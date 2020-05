Das Wetter: Sonne, Wolken und Schauer bei 10 bis 16 Grad

Verbraucher zahlen in Corona-Krise häufiger kontaktlos

Frankfurt am Main: In der Corona-Krise bezahlen nach Angaben der Bundesbank die Menschen ihre Einkäufe häufiger kontaktlos per Karte oder Smartphone. Bundesbank-Vorstand Balz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man habe eine Umfrage durchgeführt, wonach in den letzten Wochen 43 Prozent der Befragten ihr Zahlungsverhalten an den Kassen geändert hätten. Rund zwei Drittel von ihnen zahle jetzt öfter kontaktlos. Ein Grund für den Trend sei, dass die Kreditwirtschaft das Limit für solche Zahlungen von 25 auf 50 Euro verdoppelt hat. Dabei müssen die Käufer Ihre Plastikkarten nicht in ein Lesegerät stecken und eine PIN-Nummer eingeben, sondern brauchen die Karte oder das Smartphone nur an das Terminal zu halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2020 17:00 Uhr