Das Wetter: Sonne, Wolken und Regenfälle; Höchstwerte 16 bis 23 Grad.

Modefirma Orsay schließt alle deutschen Filialen

Willstädt: Die in Baden-Württemberg ansässige Modefirma Orsay schließt alle ihre deutschen Filialen. Ein Firmensprecher sprach in der "Rheinischen Post" von insgesamt 130 Standorten. Knapp 1.200 Angestellte werden dadurch laut Orsay ihre Stelle verlieren. Die Corona-Pandemie habe das Geschäft stark belastet, so der Sprecher. Zudem habe der Krieg in der Ukraine die Konsumstimmung gedrückt. Deshalb könne man das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung nicht fortführen. Auch in anderen Ländern werden die Orsay-Filialen nun stillgelegt. In Österreich ist dies bereits geschehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2022 12:00 Uhr