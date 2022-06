Das Wetter: Sonne, Wolken und Regen bei 21 bis 24 Grad

Polizei ermittelt nach tödlichem Auto-Vorfall in Berlin

Berlin: Die Polizei ermittelt weiterhin, wie es zu dem tödlichen Auto-Vorfall am Berliner Ku'damm gekommen ist. Einem Sprecher zufolge fuhr ein 29-jähriger Berliner mit seinem Kleinwagen gegen 10 Uhr 30 in eine Menschengruppe. Dann fuhr er zurück auf die Straße, fuhr nach 200 Metern erneut auf den Bürgersteig und krachte in ein Schaufenster. Die Polizei hat den Mann vorläufig festgenommen und befragt ihn nun, ob er mit Absicht in die Menschengruppe fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Frau getötet, sechs weitere Menschen wurden lebensbedrohlich verletzt. Dazu kommen laut Einsatzkräften drei Schwer- und einige Leichtverletzte. Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt. Der Berliner Senat und die Bundesregierung reagierten schockiert auf den Vorfall und sprachen allen Betroffenen ihr Mitgefühl aus. Die Regierende Bürgermeisterin Giffey will sich vor Ort ein Bild von der Lage machen.

