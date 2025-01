Das Wetter: Sonne, Wolken und örtlich Schneefall, bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Im nördlichen Franken scheint heute immer wieder mal die Sonne. Sonst ist es bewölkt, von Ostbayern her zieht Schnee auf, später wird es dann wieder freundlicher. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 4 und plus 2 Grad. Nachts ist es frostig, bei Tiefstwerten bis minus 15 Grad. Morgen und am Dienstag dann meist sonnig und trocken.

