Das Wetter: Sonne, Wolken und örtlich Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne und Wolken, im Westen gebietsweise länger sonnig. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Lebhafter, in Böen starker Wind. Höchstwerte 19 bis 28 Grad. Kommende Nacht im Südosten noch Gewitter, sonst klar bei 13 Grad. Bis Dienstag freundlich und meist trocken, nur am Montag örtlich Schauer. Höchstwerte 23 bis 30, am Dienstag bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2022 12:00 Uhr