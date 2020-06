Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Örtlich sind auch einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Höchstwerte erreichen 18 bis 24 Grad. Morgen an den Alpen Schauer, sonst sonnig, bis 25 Grad warm. Am Montag im Süden Schauerneigung. Am Dienstag viel Sonne. Dann Höchstwerte bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 06:00 Uhr