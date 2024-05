Das Wetter: Sonne, Wolken und kräftige Gewitter bei maximal 15 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils länger sonnig, teils von Südwesten her zunehmend bewölkt und örtlich Schauer bei maximal 15 bis 22 Grad. Ab dem Mittag besonders in Schwaben und Oberbayern Regen und teils kräftige Gewitter, örtlich Starkregen. In der kommenden Nacht teils kräftiger und gewittriger Regen bei Werten um 11 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und weiter Regen und Gewitter. Am Wochenende wechselhaft mit einzelnen Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 06:00 Uhr