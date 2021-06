Das Wetter: Sonne, Wolken und kräftige Gewitter

Nachrichtenarchiv - 22.06.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt und von Westen und Südwesten her Schauer und kräftige Gewitter. Der Wetterdienst warnt vor heftigen Unwettern vor allem im westlichen Alpenvorland und in München. Höchstwerte 22 bis 29 Grad. In der Nacht weitere, teils kräftige Schauer und Gewitter; Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Die Aussichten: Unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Höchstwerte 21 bis 27, am Freitag 18 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2021 16:00 Uhr