Das Wetter: Sonne, Wolken und im Norden auch einzelne Schauer

Das Wetter in Bayern: In Franken oft bewölkt, nach Norden zu gelegentlich Regen. Sonst Wolken und Sonne im Wechsel, an den Alpen länger sonnig. Temperaturen 12 bis 22 Grad. In der Nacht oft klar bei 11 bis 4 Grad. Morgen vielerorts freundlich, nur in Unterfranken bewölkt mit Regen. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag überall grau und verregnet. Am Mittwoch wieder freundlicher. Allmählich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 15:00 Uhr