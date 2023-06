Das Wetter: Sonne, Wolken und Gewitter bei Höchstwerten von 26 bis 32 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen USA sichern der Ukraine weitere 1,2 Milliarden Euro zu

London: Die USA wollen die Ukraine mit weiteren 1,2 Milliarden Euro unterstützen. Das kündigte US-Außenminister Blinken auf einer Wiederaufbau-Konferenz in London an. Das Geld soll Blinken zufolge vor allem in den Energiesektor und die Infrastruktur fließen. Zudem soll eingefrorenes russisches Vermögen für die Unterstützung der Ukraine eingesetzt werden. Dafür werde die EU-Kommission noch vor der Sommerpause einen Plan vorlegen, sagte EU-Kommissionschefin von der Leyen. Der ukrainische Präsident Selenskyj, der zu dem Treffen per Video zugeschaltet war, nannte als Ziel, in seinem Land normale Lebensverhältnisse wiederherzustellen. Dies sehe er als - so wörtlich - ideologischen Sieg über Russland. Die Ukraine ist nicht zuletzt wegen der Zerstörung des Kachowaka-Staudamms auf zusätzliche Hilfe angewiesen, um die Schäden des Krieges zu beheben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.06.2023 12:45 Uhr