Meldungsarchiv - 08.06.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne und Quellwolken. Bis zum Abend kann es in Bayern lokal schwere Gewitter geben. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. In der Nacht Schauer und Gewitter abklingend und vielerorts klar. Tiefstwerte um 12 Grad. In den kommenden Tagen Sonne und einige Wolken. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 22 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2023 14:00 Uhr