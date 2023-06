Das Wetter: Sonne, Wolken und Gewitter, 21 bis 27 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen EU-Innenminister beraten über Asylpolitik

Luxemburg: Die EU-Innenminister wollen bis morgen eine Lösung in der Asylpolitik finden. In Luxemburg geht es um beschleunigte Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen. Bundeskanzler Scholz sicherte Italien vor seinem Rom-Besuch Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu. Er sagte in einem Zeitungsinterview, Italien, Griechenland und andere am Mittelmeer liegende EU-Staaten stünden vor einer großen Herausforderung, weil die Zahl der dort ankommenden Flüchtlinge steige. Man dürfe diese Länder nicht alleine lassen. Bundesinnenministerin Faeser sagte heute früh im ARD-ZDF-Morgenmagazin, wichtigester Punkt bei den Verhandlungen sei, dass in den Asyl-Verfahren die Menschenrechtsstandards eingehalten werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2023 12:00 Uhr