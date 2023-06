Meldungsarchiv - 08.06.2023 11:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Süden mehr Sonne als Wolken, später gebietsweise teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Tagestemperaturen zwischen 21 Grad im Landkreis Hof und 27 Grad im Landkreis Aschaffenburg. In der Nacht um 12 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Wochenende sonnig oder leicht bewölkt und noch etwas wärmer. Jeweils am Nachmittag und Abend einzelne Regenfälle oder Gewitter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 11:45 Uhr