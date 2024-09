Das Wetter: Sonne, Wolken und einzelne Schauer bei 15 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt und windig mit einzelnen Schauern, im Süden auch Sonne. Werte zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 9 Grad. Morgen freundlich, am Donnerstag bewölkt und regnerisch. Tageshöchstwerte zwischen 14 und 22 Grad.

