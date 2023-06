Das Wetter: Sonne, Wolken, teils schwere Gewitter, bis 32 Grad

Meldungsarchiv - 21.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt bei 26 bis 32 Grad. Im Norden und Osten gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern; auch an den Alpen teils kräftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern im Kreis Garmisch-Partenkirchen. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 19 und 14 Grad. Morgen und am Freitag unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Samstag meist freundlich und trocken. Höchstwerte morgen 29 bis 34, ab Freitag etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2023 16:00 Uhr