Das Wetter: Sonne, Wolken, später vermehrt Regen, bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vor allem in Alpennähe auch mal sonnig, ansonsten bewölkt. Später von Westen her Regen. Höchstwerte 2 bis 8 Grad. In der Nacht verbreitet Regen, im Osten und Südosten auch Schneeregen und Gefahr von Glatteis. Tiefstwerte plus 5 bis minus ein Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist bewölkt und vereinzelt Schauer. Am Montag und Dienstag regnerisch. Es wird etwas milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 15:00 Uhr