Das Wetter: Sonne, Wolken, später vermehrt Regen, bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum späteren Nachmittag bleibt es meist bewölkt, aber trocken. Vor allem an den Alpen ist es auch mal sonnig. Später gibt es vermehrt Regen. Die Temperaturen steigen auf zwei bis acht Grad. In der Nacht dann verbreitet Regen, im Osten und Südosten auch Schneeregen, Gefahr von Glatteis. Tiefstwerte um drei Grad. Die weiteren Aussichten: morgen meist bewölkt und vereinzelt Schauer. Am Montag und Dienstag regnerisch. Insgesamt wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 11:45 Uhr