Das Wetter: Sonne, Wolken, später vermehrt Regen, bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts stark bewölkt oder trüb, in Alpennähe auch sonnig. Am Spätnachmittag und Abend von Westen her Regen. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht lokal gefrierender Regen und Glatteis möglich. Die weiteren Aussichten: Bis Dienstag kaum Wetteränderung, in Alpennähe teils längerer Regen. Oft lebhafter Wind. Tiefstwerte 7 bis 1 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 10:45 Uhr