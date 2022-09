Das Wetter: Sonne, Wolken, Schauer und teils heftige Gewitter

Nachrichtenarchiv - 03.09.2022 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Von Westen her vereinzelt schauerartiger Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Hagel im Alpenvorland und im westlichen Mittelfranken. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. In der Nacht anfangs noch unbeständig. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Die nächsten Tage zunehmend freundlich. Am Dienstag Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 23 bis 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2022 15:45 Uhr