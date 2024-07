Das Wetter: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter; Höchstwerte 24 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Mal sonnig, mal bewölkt und vereinzelt schauerartiger, örtlich gewittriger Regen oder kräftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern und Starkregen in den Alpen und im Alpenvorland. Höchstwerte 24 bis 31 Grad. In der Nacht gebietsweise schauerartiger, örtlich gewittriger Regen. Es kühlt ab auf 18 bis 14 Grad. Morgen und am Freitag wechselhaft bei 22 bis 28 Grad. Am Samstag und kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 15:00 Uhr