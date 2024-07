Das Wetter: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter; Höchstwerte 24 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, im Südosten auch länger sonnig. Von Südwesten her teils kräftige Schauer und Gewitter. 24 bis 30 Grad. In der Nacht teils schauerartige, örtlich gewittrige Regenfälle später örtlich Nebel. Tiefstwerte um 17 Grad. Morgen und am Freitag wechselhaft mit teils kräftigen Schauern und Gewittern bei 22 bis 28 Grad. Am Samstag meist bewölkt und vereinzelt Regen und nur 18 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 12:00 Uhr