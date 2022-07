Das Wetter: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter bei maximal 23 bis 27 Grad

Baerbock fordert in Athen Geschlossenheit der Nato gegenüber Russland

Athen: Bundesaußenministerin Baerbock hat in der griechischen Hauptstadt für Geschlossenheit der Nato gegenüber Russland geworben. Nach einem Treffen mit ihrem griechischen Kollegen Dendias sagte Baerbock, Konflikte zwischen Nato-Partnern müssten im Gespräch gelöst werden. Das werde sie auch auf der nächsten Station ihrer Reise in Istanbul ansprechen. Die Türkei und Griechenland sind Nato-Mitglieder, stehen sich aber in territorialen Fragen oft feindselig gegenüber. Zu Menschenrechtsverletzungen durch illegale Pushbacks an der EU-Außengrenze Griechenlands sagte Baerbock, es sei zwingend, dass an EU-Grenzen Menschenrechte eingehalten werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2022 13:00 Uhr