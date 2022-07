Das Wetter: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter bei maximal 22 bis 30 Grad

Nachrichtenarchiv - 29.07.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Sonne, Wolken und teils kräftigen Schauern - in weiten Teilen Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern. Höchstwerte 22 bis 30 Grad. Im Laufe der Nacht Wetterberuhigung, Tiefstwerte 16 bis 12 Grad. Morgen Sonne und Wolken, im Westen länger sonnig; vereinzelt Schauer oder Gewitter bei 19 bis 28 Grad. Am Sonntag und Montag meist sonnig und trocken - 24 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2022 16:00 Uhr