Das Wetter: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter bei maximal 22 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt bei höchstens 22 bis 26 Grad. Im Tagesverlauf zunehmend regnerisch, gebietsweise auch mit Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Teile Schwabens und Oberbayerns für den Abend vor Starkregen und heftigem Dauerregen. In der Nacht kühlt es ab auf Werte um 13 Grad. In den nächsten Tagen regnet es vor allem in der Mitte und im Süden Bayerns weiter. Die Tageshöchstwerte liegen nur noch bei 14 bis 22 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 10:15 Uhr