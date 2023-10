Das Wetter: Sonne, Wolken, örtlich Regen, maximal 13 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen meist trüb und gelegentlich Regen. Sonst bewölkt mit freundlichen Abschnitten, dabei windig. Später örtlich auch Schauer. Höchstwerte 8 bis 13 Grad. In der kommenden Nacht zunehmend klar, es kühlt bis auf minus ein Grad ab. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen oft freundlich. Am Mittwoch im Süden einzelne Schauer. Tagsüber bis 15 Grad, in den Nächten örtlich leichter Frost.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2023 07:30 Uhr