Das Wetter: Sonne-Wolken-Mix mit Schauern, 7 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es wechselnd bewölkt mit gelegentlichen Schauern. Vor allem an den Alpen ist es wolkig, regnerisch und windig bei 7 bis 13 Grad. In der Nacht klart es auf, bei Tiefstwerten bis minus 1 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen oft freundlich. Am Tag bis 15 Grad, in den Nächten Abkühlung auf 7 bis minus 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 06:00 Uhr