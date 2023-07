Meldungsarchiv - 12.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils wolkig. Einzelne, vor allem in Südbayern örtlich kräftige Gewitter und Schauer. Schwülwarm bei 25 bis 30 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, aber meist trocken. Am Freitag und Samstag bayernweit viel Sonnenschein. Höchstwerte morgen 22 bis 27, in den folgenden Tagen 27 bis 35 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2023 06:00 Uhr