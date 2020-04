Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ungetrübter Sonnenschein mit lebhaftem Wind und Höchstwerten zwischen 16 Grad. im Landkreis Hof und 23 Grad in einigen Alpentälern. In der Nacht sternenklar, um 5 Grad. Morgen wieder sonnig und windig. Die weiteren Aussichten: Ab Freitag an den Alpen leichte Schauerneigung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 16:00 Uhr