Das Wetter: Sonne, von Süden mehr Wolken, maximal 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag oft sonnig. Im Süden auch Quell- und Schleierwolken. Die Höchstwerte erreichen 10 bis 18 Grad. Am Abend örtlich Regen. Es kühlt bis auf 2 Grad ab. Morgen bei lebhaften Wind bewölkt und auch Regen; in höheren Lagen Schnee; am Sonntag wechselhaft mit etwas Sonne. Am Montag meist trocken. Höchstwerte maximal 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 15:00 Uhr