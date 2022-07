Das Wetter: Sonne und Wolken wechsen sich ab

Ukraine will russische Truppen von Versorgung abschneiden

Kiew: Die ukrainischen Streitkräfte gehen nach eigenen Angaben im Süden des Landes verstärkt gegen russische Truppen vor. Mit der Zerstörung einer Eisenbahnbrücke über den Fluss Dnipro seien die russischen Truppen von der Versorgung auf dem Schienenweg abgeschnitten, teilte das ukrainische Militär mit. Die Ukraine hatte in den vergangenen Wochen bereits drei Brücken über den Fluss schwer beschädigt, um russische Truppen von der Versorgung abzuschneiden. Unterdessen setzt Russland seine Angriffe im Süden und Osten des Landes fort. In Mykolajiw in der Südukraine wurde nach Angaben des Regionalgouverneurs ein Zivilist getötet und sechs weitere verletzt. In Charkiw ist nach ukrainischen Angaben zudem eine Schule zerstört worden.

