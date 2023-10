Das Wetter: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer; maximal 16 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt. Im Norden und Osten vereinzelt Schauer. Höchstwerte 16 bis 24 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 10 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es oft sonnig. Am Donnerstag ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauern. Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 und 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 12:00 Uhr