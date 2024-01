Das Wetter: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: Für Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerwald gilt eine amtliche Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen. Südlich der Donau heute Sonne und Wolken. Sonst meist bewölkt. In Richtung Mittelgebirge noch zeitweise Regen. 5 bis 10 Grad. Morgen teils freundlich, teils bewölkt. Zunächst vielerorts trocken, zum Abend an den Alpen Regen. Am Wochenende trüb mit Regen, später Schnee. Dann deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 15:00 Uhr