Das Wetter: Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt, in Franken auch länger Sonne. Vereinzelt Schauer oder Gewitter, besonders in Südbayern. Temperaturen zwischen 23 bis 26 Grad. In der Nacht in Alpennähe noch Regen. Sonst meist trocken. Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen in Alpennähe noch überwiegend bewölkt. Ansonsten zunehmend freundlich. Höchstwerte morgen 22 bis 26, in den folgenden Tagen zwischen 26 und 31 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.07.2024 13:45 Uhr