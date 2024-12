Das Wetter: Sonne und Wolken, vereinzelt Regen; Höchstwerte 0 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Vereinzelt etwas Regen - anfangs im Südosten noch mit Glatteisgefahr. Höchstwerte zwischen 0 und 10 Grad. In der Nacht von Westen her Regen. Temperaturrückgang auf Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen wechselnd bewölkt, gelegentlich etwas Sonne. Meist trocken, nur morgen vereinzelt Regen. Tagsüber maximal 0 bis 6, in den Nächten +1 bis -5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2024 11:45 Uhr