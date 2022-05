Das Wetter: Sonne und Wolken, später Schauer und Gewitter

Zahl der Arbeitslosen geht auch im Mai zurück

Nürnberg: Trotz des Kriegs in der Ukraine und der Nachwirkungen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai weiter gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Vormittag mitteilte, waren 2,26 Millionen Menschen ohne Job - das sind 50.000 weniger als im April und 428.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 4,9 Prozent. BA-Chef Scheele hob hervor, dass gleichzeitig die Unterbeschäftigung gesunken ist und die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften weiter zunimmt. Auch in Bayern hat sich der positive Trend weiter fortgesetzt. Hier gingen die Erwerbslosenzahlen um gut 8.000 auf rund 209.500 zurück - die Quote sank auf 2,8 Prozent. Das ist weiterhin leicht über dem Vorkrisenniveau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 11:00 Uhr