Das Wetter: Sonne und Wolken, später Schauer, bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig, einige Wolken, an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht teils bewölkt oder klar, später in Schwaben Regen. 12 bis 7 Grad. Morgen oft freundlich, später unbeständig mit Schauern oder Gewittern bei 17 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag im Süden Regen, im Norden freundlicher. Insgesamt kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2025 15:00 Uhr