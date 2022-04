Das Wetter: Sonne und Wolken, später Schauer, bis 22 Grad

Habeck nennt Absage an Steinmeier "Ausladung Deutschlands"

Berlin: Die Absage an Bundespräsident Steinmeier durch die Ukraine belastet weiter das Verhältnis zu Deutschland. Vizekanzler Habeck sagte der Funke-Mediengruppe, die ukrainische Seite habe da einen Fehler gemacht. Die Ausladung Steinmeiers sei auch eine Ausladung Deutschlands, so der Grünen-Politiker. Jetzt geht es nach Habecks Auffassung vor allem darum, das Problem zu lösen. Ex-SPD-Chef Walter-Borjans rechnet damit, dass sich Steinmeier und Bundeskanzler Scholz in Kürze über einen Besuch in Kiew austauschen werden. Aus Kiew kommen derweil widersprüchliche Töne: Präsident Selenskyj sagte, es habe gar keine offizielle Anfrage Steinmeiers für einen Besuch gegeben. Das Präsidialamt ergänzte, eine Teilnahme Steinmeiers an der Reise von vier osteuropäischen Staatschefs sei aus logistischen Gründen gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2022 07:00 Uhr