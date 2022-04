Das Wetter: Sonne und Wolken, später Schauer

Chatgruppe plante Entführung von Lauterbach

Koblenz: Die Polizei hat vier Mitglieder einer Chatgruppe festgenommen, die einen Umsturz in Deutschland angestrebt haben sollen. Geplant waren offenbar Sprengstoff-Anschläge und die Entführung von Gesundheitsminister Lauterbach. Der SPD-Politiker zeigte sich am Rande eines Besuchs in Husum erschüttert über die bekannt gewordenen Details. Der Vorgang zeige, dass sich nicht nur Corona-Proteste radikalisiert hätten, sondern dass eine kleine Minderheit inzwischen versuche, den Staat zu destabilisieren. Er selbst werde sich in seiner Politik davon aber nicht beirren lassen. - Die Mitglieder der Chatgruppe gehören offenbar der Querdenken- und Reichsbürger-Szene an. Ermittelt wurde bereits seit einem halben Jahr, unter Federführung von Polizei und Staatsanwalt in Rheinland-Pfalz. Gestern gab es diverse Durchsuchungen in insgesamt neun Bundesländern, drei davon in Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2022 14:00 Uhr