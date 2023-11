Das Wetter: Sonne und Wolken, später regnerisch, bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später zunehmend bedeckt und von Westen her Regen. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. In der Nacht regnerisch bei Tiefstwerten um 4 Grad. In den kommenden Tagen wechselhaft und windig, am Montag in Alpennähe freundlicher. Morgen und am Montag etwas milder, am Dienstag wieder ähnliche Temperaturen wie heute.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 11:45 Uhr